Глава евродипломатии Кая Каллас глубоко переживает из-за невозможности членства Украины в НАТО. Об этом заявил член финской правой партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

«Каллас сейчас переживает экзистенциальный кризис, осознавая, что членство в НАТО исключено для любого мирного урегулирования на Украине», — написал он.

По его словам, американцы указали Каллас и другим европейским лидерам, что входящие в Евросоюз члены НАТО должны считаться с Россией и ее интересами во избежание войны.

«И да, Россия имеет большое влияние на любые стратегические решения НАТО, иначе мы движемся к конфронтации и войне», — признал Мема.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его страны в настоящее время нет шансов на вступление в НАТО. Он отметил, что ключевые члены альянса, включая США, не готовы видеть Украину в составе блока, а Россия всегда выступала категорически против такого развития событий.

14 декабря Зеленский заявил о готовности отказаться от идеи вступления Украины в НАТО, но при условии, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии безопасности со стороны ЕС и других стран, чтобы Россия «не напала снова».

Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности Украины отказаться от членства в НАТО.