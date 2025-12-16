На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились первые кадры из школы в Одинцово, где мальчик напал на детей с ножом

В Одинцово очевидцы сняли территорию школы после нападения мальчика с ножом
true
true
true

Очевидцы из Одинцово сняли территорию школы после того, как внутри школьник напал на детей. Кадры появились в паблике «Типичное Одинцово».

На видео можно заметить, что школьников эвакуировали из здания. Также на месте работают силовики. Они зашли на территорию учреждения.

Также Telegram-канал «112» опубликовал первое фото из школы. Там заметен лежащий на полу ребенок.

Инцидент произошел в местной школе. По данным Telegram-каналов, молодой человек пришел в школу и напал на учеников с ножом. По какой причине он проявил агрессию, не уточняется.

Во время инцидента педагоги эвакуировали детей. Сообщалось о трех пострадавших, среди которых мог быть охранник заведения.

До этого в Петербурге поймали другого подростка, который также пришел в школу с ножом. Он, как сообщают СМИ, решил поправить оценку по математике. В результате он схватился за нож и нанес несколько ударов педагогу.

Ранее отчим с ножом напал на пасынка в больнице Екатеринбурга.

