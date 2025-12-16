На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье три ученика пострадали во время нападения подростка с ножом в школе

112: в Одинцово подросток с ножом ранил нескольких человек в школе
true
true
true
close
Shutterstock

В Подмосковье подросток с ножом устроил расправу. Об этом сообщает 112.

Инцидент произошел в одной из школ Одинцово. По данным Telegram-канала, от действий несовершеннолетнего пострадали три ученика. Что стало причиной агрессии, не уточняется. По данным Baza, пострадал также охранник. Учеников эвакуировали.

Накануне похожий инцидент произошел в Петербурге. Как сообщали местные СМИ, школьник пришел в учебное учреждение с ножом. При этом он якобы «пикал» на входе, но охрана не придала этому значения.

Подросток направился в кабинет к учительнице, с которой должен был исправить оценку по математике. В какой-то момент он напал с ножом на женщину.

В результате пострадавшая попала в больницу, ее направили в реанимацию. Предполагается, что вскоре к ней начнут пускать близких.

Молодой человек также пострадал. После произошедшего молодого человека направили к психиатру. Решается вопрос о переводе несовершеннолетнего в психиатрическую больницу.

Ранее в Курске школьник напал на одноклассника с ножом на уроке.

Все новости на тему:
Нападение на школу в Одинцово
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами