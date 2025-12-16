В Подмосковье три ученика пострадали во время нападения подростка с ножом в школе

112: в Одинцово подросток с ножом ранил нескольких человек в школе

В Подмосковье подросток с ножом устроил расправу. Об этом сообщает 112.

Инцидент произошел в одной из школ Одинцово. По данным Telegram-канала, от действий несовершеннолетнего пострадали три ученика. Что стало причиной агрессии, не уточняется. По данным Baza, пострадал также охранник. Учеников эвакуировали.

Накануне похожий инцидент произошел в Петербурге. Как сообщали местные СМИ, школьник пришел в учебное учреждение с ножом. При этом он якобы «пикал» на входе, но охрана не придала этому значения.

Подросток направился в кабинет к учительнице, с которой должен был исправить оценку по математике. В какой-то момент он напал с ножом на женщину.

В результате пострадавшая попала в больницу, ее направили в реанимацию. Предполагается, что вскоре к ней начнут пускать близких.

Молодой человек также пострадал. После произошедшего молодого человека направили к психиатру. Решается вопрос о переводе несовершеннолетнего в психиатрическую больницу.

Ранее в Курске школьник напал на одноклассника с ножом на уроке.