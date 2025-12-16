На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные ликвидировали группу иностранных наемников у Купянска

ВС РФ уничтожили у Купянска группу колумбийских наемников
Telegram-канал «Mash»

Бойцы группировки «Запад» Вооруженных Сил России (ВС РФ) ликвидировали группу колумбийских наемников у Купянска Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Леонида Шарова.

» <...> слаженными действиями расчетов войск беспилотных систем, ударных дронов и артиллерии поражена группа колумбийских наемников,»— рассказал он.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят масштабное контрнаступление на Купянск силами заключенных и бразильских наемников. По информации журналистов, украинское командование формирует полк из бойцов 2-го корпуса «Хартия» (подразделение Национальной гвардии Украины), наемников Бразильского легиона, а также из участников батальона «Шквал». Последний практически полностью состоит из заключенных различных исправительных колоний, в частности из зэков ИК-100 и ИК-43 Харьковской области — там сидят пожизненно осужденные, члены ОПГ и воры в законе».

Ранее Марочко сообщил о росте числа иностранных наемников ВСУ под Харьковом.

