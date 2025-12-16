США и Украина не согласовали еще один пункт плана Трампа в Берлине

The Guardian: США и Украина не пришли к согласию по поводу Запорожской АЭС

США и Украина не пришли к согласию по поводу дальнейшей эксплуатации Запорожской атомной электростанции (АЭС) на переговорах в Берлине 14-15 декабря. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на американских официальных лиц.

Представители США на переговорах заявили, что Россия и Украина должны делить вырабатываемую станцией энергию поровну – 50 на 50. Также, согласно обновленному мирному плану Трампа, Запорожская АЭС должна быть перезапущена под управлением нового оператора из США.

Украинцы же с позицией США не соглашаются. Газета The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что Владимир Зеленский настаивает на передаче Запорожской АЭС под совместный контроль Киева и Вашингтона, а Россия, по мнению Киева, должна принимать лишь ограниченное участие в эксплуатации станции.

Напомним, что 14 и 15 декабря в Берлине прошли переговоры украинской и американской делегаций, которые касались мирного урегулирования конфликта. На них были согласованы гарантии безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО. Однако территориальный вопрос и выход ВСУ с территории Донбасса все еще остаются несогласованными.

