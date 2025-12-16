На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США и Украина не согласовали еще один пункт плана Трампа в Берлине

The Guardian: США и Украина не пришли к согласию по поводу Запорожской АЭС
true
true
true
close
AP

США и Украина не пришли к согласию по поводу дальнейшей эксплуатации Запорожской атомной электростанции (АЭС) на переговорах в Берлине 14-15 декабря. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на американских официальных лиц.

Представители США на переговорах заявили, что Россия и Украина должны делить вырабатываемую станцией энергию поровну – 50 на 50. Также, согласно обновленному мирному плану Трампа, Запорожская АЭС должна быть перезапущена под управлением нового оператора из США.

Украинцы же с позицией США не соглашаются. Газета The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что Владимир Зеленский настаивает на передаче Запорожской АЭС под совместный контроль Киева и Вашингтона, а Россия, по мнению Киева, должна принимать лишь ограниченное участие в эксплуатации станции.

Напомним, что 14 и 15 декабря в Берлине прошли переговоры украинской и американской делегаций, которые касались мирного урегулирования конфликта. На них были согласованы гарантии безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО. Однако территориальный вопрос и выход ВСУ с территории Донбасса все еще остаются несогласованными.

Ранее глава МАГАТЭ оценил ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами