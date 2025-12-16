Левон Оганезов перед кончиной дождался исполнения желания

Перед кончиной композитор Левон Оганезов дождался исполнения одного из желаний Об этом в беседе с aif.ru рассказал его друг, заслуженный артист России Андрей Анкудинов.

По словам Анкудинова, он недавно разговаривал с Оганезовым, когда родные уже собрались в его доме для прощания.

«Он, слава Богу, дождался правнука. А то у него в роду две дочки, три внучки. Тут, наконец, семимесячный правнук, он их всех как-то веселил», — поделился актер.

Анкудинов добавил, что артист лечился в Нью-Йорке — страховки дочерей Оганезова помогали оплачивать счета за лечение. После лечения композитор планировал вернуться в Россию, однако этому желанию сбыться уже было не суждено.

Оганезова не стало в Нью-Йорке 13 декабря. Его называли «королем аккомпанемента», на протяжении многих десятилетий он выступал с известными звездами.

Артист снялся в нескольких фильмах, среди которых «След дождя» (1991), «Ключ от спальни» (2003) и «Чердачная история» (2004). Кроме того, он был соведущим телевизионных программ «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», «Жизнь прекрасна», «Клуб «Белый попугай» и «Суета вокруг рояля».

