В Липецкой области подростки пытались подорвать нефтепровод по заданию Украины

СК: задержаны подростки, готовившие диверсию на нефтепроводе «Дружба»
В Липецкой области задержали четырех подростков от 14 до 17 лет, которые готовили подрыв на наземном участке магистрального нефтепровода «Транснефть-Дружба» в Лебедянском районе по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, подростки связались через мессенджер Telegram с лицами, действовавшими в интересах украинских спецслужб. Им предложили за денежное вознаграждение совершить диверсию. Получив инструкции, фигуранты извлекли из тайника самодельное взрывное устройство и направились к намеченному участку нефтепровода. Осуществить задуманное им не удалось — подозреваемых по горячим следам задержали сотрудники ФСБ.

По местам жительства подозреваемых провели обыски, сами мальчики арестованы. По факту преступления территориальным подразделением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ (приготовление к диверсии). В ФСБ напомнили, что за совершенные преступления нарушителям грозит до 20 лет лишения свободы.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы. Кроме того, проверяется возможная причастность подростков к другим эпизодам преступной деятельности.

В Следственном комитете напомнили, что с ноября 2025 года ужесточили ответственность за преступления террористической и диверсионной направленности. Перечень преступлений, за которые привлекают к ответственности с 14 лет, расширен и включает содействие террористической деятельности, участие в террористических организациях и диверсии. За вовлечение несовершеннолетних в террористическую или диверсионную деятельность предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее адвокат Евгений Грицков сообщил, что российские подростки за год совершили более 14 тыс. преступлений.

