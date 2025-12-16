В Крыму арестовали экс-сотрудника СБУ за призывы атаковать Красную площадь

В Керчи арестовали бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, которого обвиняют в призывах атаковать Красную площадь с помощью беспилотных летательных аппаратов во время проведения Парада Победы. Об этом сообщили ТАСС в управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, пенсионер СБУ 1962 года рождения, также работавший на одном из морских предприятий, опубликовал в открытом доступе в Telegram комментарии, в которых призывал нанести удары беспилотниками по Красной площади во время торжественных мероприятий, посвященных годовщине окончания Великой Отечественной войны. В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого жителя Севастополя задержали за призывы к ракетному удару по Крымскому мосту и резиденции президента РФ. По данным ФСБ, 22-летний мужчина в групповых переписках проукраинских Telegram-каналов публиковал комментарии, призывающие к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, атакам резиденции президента РФ.

