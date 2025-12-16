На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Имущество советника вице-премьер-министра Украины национализировали в Крыму

В Крыму национализировали имущество украинского министра Франчука
Shutterstock/FOTODOM

Имущество советника вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Игоря Франчука национализировали в Крыму. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов в Telegram-канале.

«Перечень пополнился и имуществом гражданина Украины, предпринимателя и политика, народного депутата Украины II, III и IV созывов Игоря Франчука», — написал он.

По словам Константинова, Франчук с 2018 года постоянно проживает на территории Украины и занимает активную антироссийскую позицию, несмотря на это он продолжает владеть в Крыму рядом активов, в том числе является учредителем компаний ООО «Лиласте», ООО «Крымская школа «Тескао».

Как сообщил глава парламента, во вторник, 16 декабря, государственный совет республики расширил перечень национализированного имущества, добавив в него 84 актива физических и юридических лиц, которых считают пособниками Украины.

Ранее в собственность Севастополя перешли 11 предприятий, помогающих ВСУ.

