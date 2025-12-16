На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В группировке войск «Запад» сообщили о взятии под контроль Купянска

Глава пресс-центра «Запада» Шаров: Купянск находится под контролем ВС России
Сергей Бобылев/РИА Новости

Все районы города Купянск находятся под контролем российской армии. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.

Он доложил, что находится на передовом пункте управления 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

По словам начальника пресс-центра, солдаты подразделения продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации на Украине. В ходе продвижения на линии боевого соприкосновения, по его словам, город Купянск был взят под контроль 6-й общевойсковой армией.

12 декабря сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский якобы посетил Купянское направление, которое, по его словам, является одним из самых сложных участков фронта для украинской армии. Опубликованные украинским президентом кадры сняты на фоне стелы, которая находится на выезде из Купянска.

Позже бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что видеоролик с президентом Украины, вероятно, является либо заблаговременно отснятым материалом, либо результатом дипфейк-технологий.

Ранее в России объяснили появление Зеленского на окраине Купянска «классическим флаговтыком».

