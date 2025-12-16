На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили о готовности консультироваться с Арменией по параметрам «дороги Трампа»

Дипломат Калугин: РФ готова консультироваться с Арменией по «дороге Трампа»
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Россия готова консультироваться с Арменией по параметру инициативы «дорога Трампа» и возможному российскому участию. Об этом сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

По словам дипломата, «оснований для этого предостаточно». Калугин отметил, что речь идет об участке, согласованном в рамках трехсторонней рабочей группы маршрута.

Представитель МИД РФ рассказал, что российская компания «Южно-Кавказская железная дорога» — «дочка» ОАО «РЖД» — обладает концессией на управление железнодорожной сетью Армении. На Южном Кавказе используется российская железнодорожная колея. «Дорога Трампа» пройдет по большей части через зону ответственности российских пограничников.

Калугин добавил, что необходимо также учитывать и фактор членства Армении в Евразийском экономическом союзе. По мнению дипломата, очевидно, что без России Армении не обойтись.

8 августа 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

16 ноября Алиев заявил, что строительство Зангезурского коридора («маршрута Трампа») на территории Азербайджана близится к завершению.

Ранее Алиев рассказал о реализации «маршрута Трампа для международного мира и процветания».

