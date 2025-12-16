На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналисты узнали об еще одном ЧП с самолетом, у которого загорелся двигатель в Москве

SHOT: двигатель самолета, загоревшийся при взлете в Москве, ломался в этом году
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Двигатель Boeing 777-200, который загорелся в московском аэропорту Шереметьево при взлете, уже ломался в этом году во время рейса на Кубу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, в начале года у самолета, принадлежащего авиакомпании Nordwind, отказал двигатель во время полета из Москвы в Кайо-Коко. Тогда борт долетел до акватории Норвежского моря. Экипаж доложил о технической неиспарвности и вынужденно приземлился в Пулково.

16 декабря SHOT сообщил, что в Шереметьево у самолета, направляющегося на Кубу, загорелся двигатель при взлете. В Telegram-канале уточнили, что Boeing должен был вылететь в 07:00 по московскому времени. Как только он оторвался от земли, со стороны правого двигателя возникла яркая вспышка. Самолет приземлился и начал экстренно тормозить на большой скорости.

Пассажиры рассказали, что как будто самолету не хватало мощности при разгоне. В настоящее время пассажиры находятся в аэропорту. Рейс перенесли на 5,5 часа — вылет планируется в 13:00 мск.

Ранее у летевшего из Москвы в Пхукет самолета загорелся один из двигателей.

