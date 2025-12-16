На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп дал Зеленскому всего несколько дней для принятия предложения по гарантиям

Politico: у Киева мало времени для принятия гарантий безопасности США
true
true
true
close
WhiteHouse/X

У Украины есть лишь считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американского чиновника.

Отмечается, что Белый дом стремится подтолкнуть Украину и Россию к мирному соглашению до католического Рождества, 25 декабря. Но, если этого не произойдет, предложение о гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов может быть отозвано, дал понять собеседник издания.

По словам чиновника, эти гарантии не будут обсуждаться вечно, они действительно сильные, аналогичные тем, что содержатся в пятой статье устава НАТО.

При этом европейские дипломаты опасаются, что американские гарантии безопасности не будут работать без членства Украины в НАТО. Представитель Евросоюза заявил, что пятая статья устава альянса лишь подтолкнет Россию к тому, чтобы проверить ее на прочность.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам телефонного разговора европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Вашингтон предоставит военные гарантии безопасности Украине.

Ранее СМИ сообщили, что США хотят как можно скорее прийти к России с сильным предложением по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами