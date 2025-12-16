Трамп дал Зеленскому всего несколько дней для принятия предложения по гарантиям

Politico: у Киева мало времени для принятия гарантий безопасности США

У Украины есть лишь считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американского чиновника.

Отмечается, что Белый дом стремится подтолкнуть Украину и Россию к мирному соглашению до католического Рождества, 25 декабря. Но, если этого не произойдет, предложение о гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов может быть отозвано, дал понять собеседник издания.

По словам чиновника, эти гарантии не будут обсуждаться вечно, они действительно сильные, аналогичные тем, что содержатся в пятой статье устава НАТО.

При этом европейские дипломаты опасаются, что американские гарантии безопасности не будут работать без членства Украины в НАТО. Представитель Евросоюза заявил, что пятая статья устава альянса лишь подтолкнет Россию к тому, чтобы проверить ее на прочность.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам телефонного разговора европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Вашингтон предоставит военные гарантии безопасности Украине.

Ранее СМИ сообщили, что США хотят как можно скорее прийти к России с сильным предложением по Украине.