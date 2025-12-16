В подмосковную школу, где подросток напал на учеников, прибыл спецназ

В подмосковную Успенскую школу в Горках-2, где ученик устроил нападение с ножом, прибыл спецназ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, учеников школы эвакуируют.

Как пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, многие ученики выбежали из школы без верхней одежды. Часть из них прячется в подъезде ближайшего дома.

К учебному заведению прибыли минимум три машины скорой помощи, два реанимобиля и шесть машин правоохранителей.

16 декабря в Успенской школе в Горках-2 подросток с ножом напал на учеников.

По данным Telegram-канала 112, от действий несовершеннолетнего пострадали три ученика. Что стало причиной агрессии, не уточняется. По данным Baza, пострадал также охранник, одного ребенка не спасли.

Накануне похожий инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Как сообщали местные СМИ, школьник пришел в учебное учреждение с ножом. При этом он якобы «пикал» на входе, но охрана не придала этому значения.

Подросток направился в кабинет к учительнице, с которой должен был исправить оценку по математике. В какой-то момент он напал с ножом на женщину.

Ранее в Курске школьник напал на одноклассника с ножом на уроке.