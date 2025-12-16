На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китай анонсировал запуск лунной сверхтяжелой ракеты

SpaceNews: КНР запустит лунную сверхтяжелую ракету Long March 10 в 2026
Wang Keqi/XinHua/Global Look Press

Китай в 2026 году планирует запустить сверхтяжелую ракету Long March 10, для использования в китайской лунной пилотируемой программе. Об этом, со ссылкой на заявление Китайского исследовательского института ракетной техники, сообщил портал SpaceNews.

Отмечается, что будут представлены два варианта Long March 10: базовый с трехступенчатым носителем, который будет доставлять на орбиту лунный пилотируемый корабль Mengzhou и лунный посадочный модуль. Вариант Long March 10A — частично-многоразовая двухступенчатая ракета-носитель для запусков Mengzhou на низкую околоземную орбиту к станции Tiangong.

В мае этого года госкорпорация «Роскосмос» заключила меморандум о сотрудничестве в области создания лунной электростанции с КНР. Планируется, что на станции будут проводиться различные космические исследования, а также проверка технологий, которые позволят осуществлять длительную беспилотную эксплуатацию станции с перспективой присутствия человека на Луне. В госкорпорации отметили, что к российско-китайскому проекту по созданию лунной станции уже присоединились 13 стран.

Ранее КНР впервые представила широкой публике грунт с обратной стороны Луны.

Теперь вы знаете
