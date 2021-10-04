Заработал второй туалет в российском сегменте МКС

Второй туалет заработал на российском сегменте Международной космической станции (МКС), он развернут в новом модуле «Наука». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Готов проверить в боевых условиях», — сказал космонавт Олег Новицкий после завершения подключения туалета в модуле «Наука».

Специалист подмосковного Центра управления полетами разрешил «боевое использование» и попросил «присматривать за этим туалетом».

Ранее к многоцелевому лабораторному модулю «Наука» на МКС пристыковался пилотируемый корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»).

На борту корабля находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Перестыковка велась в ручном режиме.

На 5 октября 2021 года с космодрома Байконур запланирован старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19». В экипаж войдут Шипенко, актриса Юлия Пересильд и профессиональный космонавт Антон Шкаплеров — он будет руководить полетом на орбитальную станцию в корабле. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС составит не менее 12 суток.