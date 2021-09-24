Роскосмос проверит остаточный ресурс МКС

Госкорпорация Роскосмос намерена оценить остаточный ресурс элементов российского сегмента Международной космической станции. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Работы будут проведены в 2022-2023 годы. Планируется определить текущий израсходованный и остаточный прочностный ресурс российских модулей, ресурсной и ударной прочности конструкционных материалов и защитных конструкций «с учетом всех конфигураций МКС, силовых воздействий и изменения условий воздействия космического мусора и микрометеоритов в процессе эксплуатации», — говорится в материалах госзакупки.

Кроме этого, будет дан прогноз срока исчерпания прочностного ресурса конструкций российского сегмента МКС и оценка вероятности непробоя гермооболочек модулей.

Этим же контрактом в рамках опытно-конструкторских работ «МКС (Наука)» обеспечивается формирование программы целевых работ и научно-техническое сопровождение программы научных исследований и экспериментов на МКС. Общая стоимость контракта – свыше 1 млрд рублей. Ранее стало известно, что Роскосмос выделил 1,73 млрд рублей на подготовку пилотируемого полета на Луну.