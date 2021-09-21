NASA создаст два новых директората в рамках реорганизации своей пилотируемой программы

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) реорганизует свою программу пилотируемых полетов, создав два новых директората, один из которых будет заниматься исследованиями за пределами земной орбиты, в том числе полета на Марс. Об этом рассказала глава ведомства Билл Нельсон, сообщает ТАСС.

«Сегодня у нас больше, чем организационное изменение. Мы закладываем основу для будущих 20 лет. Речь идет о том, чтобы определить будущее NASA в растущей космической экономике, сохранить лидерство в космосе, это главный приоритет для нашего управления», — сказал он.

Текущий глава директората пилотируемых полетов Кэти Лидерс будет руководить новым структурным подразделением, которое получит название «директорат космических операций». Руководителем второго подразделения под названием «директорат развития исследовательских систем» станет Джим Фри.

Ранее в NASA сообщили, что планируют использовать Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года.