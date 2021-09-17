В Китае нашли птицу-современника динозавров с огромным бесполезным хвостом

Ученые описали ископаемые остатки птицы, чей вид жил более 120 миллионов лет назад. Соответствующая статья была опубликована в журнале Current Biology.

Окаменелость нашли на северо-востоке Китая и назвали юаньчуавис (Yuanchuavis kompsosoura) в честь похожей на Феникса птицы из китайской мифологии. Ранее ученые никогда не находили летающих животных мезозойской эры с настолько сложным набором рулевых перьев.

Помимо развитых рулевых перьев, у «феникса» заметен огромный хвост, тянущийся за ним на 30 сантиметров, при том что сама птица размером примерно с сойку. Ее хвост похож на хвосты современных квезалей, которые используют свою заднюю часть для привлечения партнеров. Судя по всему, юаньчуавис использовал его для чего-то подобного.

Ученые объясняют такой хвост принципом форы. «Такой большой причудливый хвост – это сигнал окружающим, – рассказывает Джингмай О'Коннор из Чикагского полевого музея, соавтор исследования. – Птица-самка посмотрит на него и подумает: «раз он выжил с таким гандикапом, значит у него и впрямь хорошие гены».

То есть, такой хвост усложнял уклонение от хищников, обеспечивая тем самым выживание лишь сильнейших.