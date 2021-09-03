Российские космонавты вышли в открытый космос для интеграции модуля «Наука»

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), чтобы подключить новый многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» к электропитанию. Трансляция выхода ведется на сайте «Роскосмоса».

Дубров был тем, кто открыл выходной люк модуля «Поиск». По информации «Роскосмоса», это было сделано в 17.41 мск.

Как сообщили в госкорпорации, во время данного выхода космонавты проведут ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности российского сегмента МКС. В частности, Дубров и Новицкий должны будут подключить кабели электроснабжения, смонтировать перекидные поручни и подключить кабель Ethernet к модулю «Наука».

«При наличии времени космонавты смонтируют на малом исследовательском модуле «Поиск» установочную платформу с тремя контейнерами эксперимента «Биориск-МСН», направленного на получение новых данных о возможных проявлениях изменений в бактериально-грибных ассоциациях, формирующих типовую микробиоту конструкционных материалов, используемых в космической технике», — сказано в сообщении.

МЛМ «Наука» пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции 30 июля. Спустя месяц, 30 августа, Соловьев заявил, что на борту нового модуля начался первый научный эксперимент.

В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.