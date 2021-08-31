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Стало известно, когда Россия начнет строительство национальной космической станции

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NASA

Россия планирует оставаться на Международной космической станции (МКС) до 2028-2029 года, параллельно на орбите может начаться строительство новой национальной космической станции. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Создается «Ангара», но, насколько мне объясняют коллеги, с ее помощью мы новые модули сможем запустить году этак в 2027-м, когда, как мы надеемся, будет готова инфраструктура на космодроме Восточный. То есть мы должны летать на МКС до 2028-2029 года, чтобы хотя бы два года перекрыть «стык» между завершением работы МКС и началом эксплуатации новой станции», — заявил Соловьев.

Первым модулем станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС. Сообщалось, что он будет готов к запуску в 2025 году.

Ранее Соловьев рассказал, что системы российского сегмента МКС сильно изношены, после 2025 года они могут начать выходить из строя. Он добавил, что в конце июля прошло заседание президиума Научно-технического совета «Роскосмоса», где говорилось о том, что «станция дышит на ладан».

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