В Испании найден неандертальский перевалочный пункт для мяса

Испанские археологи нашли древнюю охотничью стоянку неандертальцев, возрастом более 70 тысяч лет. Статья с описанием исследования опубликована в журнале Quaternary Science Review.

По мнению ученых, это самый большой подобный лагерь на Пиренейском полуострове, его площадь достигает 300 квадратных метров. Скорее всего, лагерь служил перевалочным пунктом на пути людей от места охоты к остальным сородичам.

«Нам удалось доказать, что эти неандертальцы охотились в основном на крупный рогатый скот. Они свежевали животных в этом лагере и относили затем куда-то еще» – говорит Абель Моклан из Испанского национального исследовательского центра эволюции человека. Авторы исследования считают, что подобные лагеря использовались лишь в сезон охоты в каждой конкретной местности, после чего оставлялись до следующего года.

Кроме того, археологи заметили интересную особенность: найденные в лагере каменные орудия использовались универсально, как для рубки дров, так и для заготовки мяса. Такой вывод ученые получили при анализе износа инструментов.