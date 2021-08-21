«Союзу» с британскими спутниками на борту разрешили запуск

Устранены неполадки, мешавшие старту с космодрома «Байконур» ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая должна поднять на орбиту 34 спутника связи OneWeb. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

«Заслушан доклад руководителя пусковой кампании OneWeb, который доложил о возобновлении работы программного обеспечения наземной системы управления и контроля космических аппаратов», — говорится в сообщении.

Новый запуск назначен на 22 августа в 01:13 мск. Прямая трансляция начнется в 00:20 по московскому времени на сайте Роскосмоса.

Старт «Союза» отложили 20 августа. Как написал в своем Telegram-канале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, старт перенесли по просьбе заказчика — британской корпорации OneWeb — из-за неготовности его систем измерений.