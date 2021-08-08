Уренгойский завод «Газпрома» возобновил прием конденсата после аварии

Уренгойский завод по стабилизации конденсата «Газпрома», на котором произошел пожар, снова начал принимать сырье. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром переработка».

«После завершения процесса деэтанизации начнется отгрузка конденсата трубопроводным транспортом на Сургутский завод по стабилизации конденсата для дальнейшей переработки и выпуска товарной продукции», - сообщила пресс-служба ООО «Газпром переработка», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 5 августа на заводе в Новом Уренгое произошла авария, в результате которой сократился объем прокачки газа в Европу, что в свою очередь спровоцировало резкий скачок цен на топливо. Начато расследование причин происшествия и анализ последствий.

В результате пожара никто не пострадал, однако работы на объекте были прекращены, а подача конденсата перекрыта. По информации регионального управления МЧС, огнем были повреждены конструктивные элементы здания на площади две тысячи квадратных метров и находящееся внутри оборудование.