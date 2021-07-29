Ученые признали сердца умерших наркопотребителей пригодными для пересадки

Два новых научных исследования показали, что сердца людей, умерших от передозировки наркотиков, безопасно использовать для трансплантации, пишет Mail Online.

Ученые изучили данные, полученные более чем за десять лет, и не обнаружили значительной разницы в уровнях смертности между пациентами, чьи доноры сердца употребляли и не употребляли запрещенные вещества.

Отмечается, что реципиенты донорского сердца сердца в период, когда доноры были более склонны к употреблению наркотиков, имели на 21% меньше шансов умереть в течение года по сравнению с теми, кто получил сердце от «сдерживающихся» наркопотребителей.

«Мы надеемся, что пациентов, ожидающих трансплантации, будут поощрять принимать сердца от доноров, перенесших ранее гепатит С или умерших из-за передозировки наркотиков», — заявил один из авторов исследования, доктор Рави Дхингра.

Ранее стало известно, что в США смертность от передозировки достигла рекорда в период пандемии.