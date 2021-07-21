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Марсоход Perseverance начал поиски признаков жизни на Марсе

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ESA/GCP/UPV/EHU Bilbao

Марсоход НАСА Perseverance («Настойчивость») закончил тестирование инструментов и приборов и приступил к выполнению своей основной задачи — поиску признаков жизни на планете, сообщило космическое агентство.

Основной рабочий элемент марсохода — двухметровая роботизированная «рука», на которой размещено множество приборов. Главный — литохимический рентгеновский анализатор PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry). С помощью рентгеновских лучей и ультрафиолетового излучения он будет анализировать состав горных пород, а расположенная рядом камера позволит делать снимки образцов с увеличением, достаточным для обнаружения в них признаков прошлой микробной жизни.

По данным НАСА, Perseverance приступила к исследованию марсианских горных пород и отложений, проверке детекторов и получению первых результатов научных исследований .

«Когда Нил Армстронг взял первый образец из Моря Спокойствия [море на видимой стороне Луны] 52 года назад, он начал процесс, который полностью переписал то, что человечество знало о Луне. Я ожидаю, что первый образец Perseverance из кратера Езеро [центр древней озерной системы] и те, что последуют за ним, сделают то же самое для Марса. Мы находимся на пороге новой эры.. открытий», — заявил Томас Зурбухен, научный сотрудник в штаб-квартире НАСА.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года. Сообщалось, что 19 апреля Ingenuity совершил первый испытательный полет на этой планете

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология , включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет характеризовать геологию планеты и древний климат, и, как ожидается, станет первой миссией по сбору и хранению марсианской породы и реголита.

В конце апреля Perseverance удалось получить кислород из атмосферы Марса. В мае марсоход сфотографировал ночное небо на планете.

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