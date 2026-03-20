Диетолог рассказала, сколько чая можно пить в день

Meteoritka/Shutterstock/FOTODOM

Чай может быть полезен для сердца и сосудов, главное не превышать безопасную норму напитка — 3-5 чашек в день. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, специалист превентивной медицины клиник «Атлас» Анастасия Ефимова.

«Регулярное употребление черного и зеленое чая связано с более низким риском инсульта и сердечно-сосудистой смертности. Это подтверждают данные крупных когортных исследований. Например, потребление 2-3 чашек зеленого чая в день ассоциируется со снижением риска инсульта примерно на 10-15%, а при более регулярном употреблении до 20%. Эти данные согласуются с наблюдениями в популяциях Японии и других стран», — отметила Ефимова.

Диетолог сказала, что для большинства здоровых взрослых безопасным и рациональным количеством можно считать примерно 3–5 чашек чая в день.

«При этом стоит учитывать индивидуальную чувствительность к кофеину, сопутствующие заболевания (например, тревожные расстройства, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, анемию) и время употребления, поскольку чай, особенно крепкий, не рекомендуется во второй половине дня при склонности к нарушениям сна», — уточнила диетолог.

Ефимова предупредила, что большое количество чая может приводить к нежелательным эффектам.

«В среднем чашка чая содержит 30–50 мг кофеина (в зависимости от крепости и вида). Если выпить слишком много чая, возможны тревожность, тахикардия, нарушение сна. Также чай содержит танины, которые могут снижать всасывание негемового железа. Поэтому лучше разносить употребление чая и прием пищи, богатые железом, минимум на 30-60 минут, чтобы не снижать его биодоступность», — подчеркнула врач.

Она подытожила, что чай в умеренных количествах не вреден и даже несет потенциальную пользу, но в больших объемах может привести к побочным эффектам.

Ранее врач рассказала, кому опасно отказываться от мяса.

 
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
