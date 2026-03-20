Пламя с горящего в Солнечногорске рынка перекинулось на соседний ТЦ

Пламя с горящих павильонов на рынке в Солнечногорске перешло на торговый центр

Пламя с горящих торговых павильонов на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске перекинулось на расположенный рядом торговый центр. Об этом сообщает ГКУ «Мособлпожспас».

Уточняется, что возгорание ликвидируют сотрудники Мособлпожспаса совместно с федеральной противопожарной службой.

О пожаре на подмосковном строительном рынке стало известно ранее. Изначально сообщалось, что огонь вспыхнул на площади 1,8 тыс. «квадратов». Сейчас в ликвидации пожара задействованы силы Москвы и области.

Позднее в пресс-службе столичного МЧС сообщили об увеличении до до 4,7 тыс. метров площади возгорания. Там отметили, что тушение осложняет плотная застройка и высокая пожарная нагрузка. К ликвидации привлечены 42 человека и 15 единиц техники. Проводится наращивание группировки, добавили в ведомстве.

О пострадавших не сообщается. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее пожару на стройрынке в Московской области присвоили повышенный ранг сложности.