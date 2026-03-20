Лукашенко пообещал принять участие в заседании «Совета мира»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров со спецпосланником США Джоном Коулом подтвердил свое намерение посетить следующее заседание «Совета мира», развеяв слухи о причинах своего отсутствия на первой встрече. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Они очень настаивали, чтобы я приехал на очередной Совет мира. Я им сказал открыто и честно, почему я не смог посетить. Это не только потому, что там график, еще что-то», — сказал глава государства.

По данным издания, основной причиной отмены поездки в Вашингтон стал не плотный график или вопросы безопасности, а масштабная внезапная проверка белорусской армии, которую глава государства курировал лично.

Лукашенко подчеркнул, что впервые в истории страны проводились маневры такого уровня, требовавшие его ежедневного участия и контроля за реализацией оборонных замыслов. Президент особо отметил, что проверка носила сугубо внутренний характер и не была направлена против Польши, Литвы или Украины, как это пытались представить в СМИ. По словам белорусского лидера, оставить вооруженные силы в момент столь ответственных испытаний он «просто не имел права».

Комментируя выпады оппозиции о якобы имевшем место страхе перед полетом в США, Александр Лукашенко заявил, что вопрос безопасности его не беспокоил. Он пояснил, что технически мог легко обойти воздушное пространство недружественных европейских стран, чтобы избежать любых провокаций со стороны ЕС. Глава государства отметил, что готов к диалогу с теми, кто выразил желание его видеть, и обязательно примет участие в предстоящем международном форуме, как только ситуация внутри страны позволит ему отлучиться.

Ранее Лукашенко заявил, что остается сторонником Трампа, несмотря на ошибки США.