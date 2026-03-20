Лукашенко поедет в гости к Трампу во Флориду

Лукашенко: Трамп предложил провести встречу по большой сделке в Мар-а-Лаго
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что американский лидер Дональд Трамп пригласил его встретиться в своей резиденции Мар-а-ЛагоЧастная резиденция Трампа во Флориде, постоянное место жительства его семьи с ноября 2019 года. Находится на курорте в Палм-Бич (Флорида), построено в 1927 году. Представляет собой закрытый клуб площадью 7 га, с комнатами для 126 гостей, спа и полями для гольфа. во Флориде. Об этом глава государства рассказал в беседе с представителями СМИ, видеофрагмент которой был опубликован близким к пресс-службе белорусского президента Telegram-каналом «Пул Первого».

«Дональд предлагает большую сделку и встретиться, вплоть до того, что у него дома во Флориде, и обсудить и договориться. Я говорю — всегда», — поделился Лукашенко.

По его словам, приглашение поступило в ходе третьего раунда переговоров с американской стороной, где обсуждалась так называемая «большая сделка».

Возможные сроки проведения встречи или ее предварительная повестка не уточняются. Ранее официальные лица Белоруссии и США не комментировали ход переговорного процесса, который, по словам Лукашенко, уже вышел на стадию обсуждения конкретных договоренностей.

Именно белорусскому лидеру Трамп звонил перед своей встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске. Впоследствии он подтвердил, что в ходе беседы они обсуждали предстоящий саммит. Сам Лукашенко не раз приглашал Трампа и Путина провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белоруссии.

Ранее Лукашенко признался, что остается сторонником Трампа вопреки его ошибкам.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

