Подросток угнал автобус, чтобы отвезти на нем в школу свою девушку

В Германии школьник угнал автобус, чтобы отвезти на нем в свою девушку в школу

В немецком городе Висбаден 15-летний подросток сумел угнать автобус с территории автовокзала, чтобы отвезти на нем в школу свою девушку, пишет Oddity Central.

По данным правоохранительных органов, подросток проник на территорию автопарка, получил доступ к ключу и незаметно выехал на автобусе. Несмотря на то что момент угона зафиксировали камеры видеонаблюдения, сотрудники транспортной компании поначалу не заподозрили преступления, решив, что автобус взял один из водителей.

О пропаже стало известно лишь позже в тот же день, после проверки персонала. К этому времени автобус уже покинул город. Благодаря GPS-трекеру транспортное средство быстро удалось отследить — оно находилось в Карлсруэ, примерно в 130 километрах от места угона.

Патрульные обнаружили автобус на дороге и остановили его. За рулем оказался подросток, который, как выяснилось, успел забрать свою 14-летнюю девушку из школы и направлялся обратно в Висбаден.

В полиции заявили, что пока неясно, как именно школьник получил доступ к ключу и каким образом смог уверенно управлять автобусом. По предварительной информации, он совершил поездку именно для того, чтобы отвезти девушку в школу.

В результате инцидента никто не пострадал, а автобус был возвращен владельцу без повреждений. В отношении подростка ведется расследование, ему могут быть предъявлены обвинения, включая угон и управление транспортом без водительских прав.

