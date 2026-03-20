20 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 20 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

20 марта наступает весеннее равноденствие, когда продолжительность дня и ночи становятся одинаковыми, и в северном полушарии наступает астрономическая весна. В мире отмечают Международный день счастья. Мусульмане встречают праздник Ураза-байрам. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 20 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 20 марта

* День весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия — астрономическое событие, когда Солнце пересекает небесный экватор, переходя из южного полушария в северное. В момент равноденствия оно расположено перпендикулярно земному экватору, оба полушария получают одинаковое количество света, поэтому день и ночь становятся почти равными по времени. Для жителей северного полушария день весеннего равноденствия означает начало астрономической весны.

У разных народов с весенним равноденствием связаны многочисленные традиции и обряды. На Руси это был веселый праздник: наши предки закликали весну, водили хороводы и устраивали гадания.

* День Земли

День Земли отмечают с 1971 года по инициативе ООН, дата приурочена ко Дню весеннего равноденствия, символизирующего обновление природы. История праздника уходит корнями в XIX век. В 1840-х годах общественник Джон Мортон предложил американцам поучаствовать в акции по посадке деревьев и кустарников. Идею Мортона многие поддержали, так появилась традиция ежегодного озеленения улиц. Со временем она распространилась по всему миру.

В День Земли проводятся экологические выставки и фестивали, а также акции по посадке деревьев и уборке улиц. Главная традиция — звонить в колокола мира главный из них находится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в течение минуты: так участники Дня Земли призывают соседей по планете к мирной жизни, солидарности и бережному отношению к окружающей среде.

* Международный день французского языка в ООН

Этот праздник напоминает о значении французского языка для дипломатии и общения жителей разных стран. Это один из официальных языков Организации Объединенных Наций. Он издавна ассоциируется с культурой, искусством, образованием. В этот день по всему миру проходят встречи, лекции и праздники, посвященные роли французского языка в обмене опытом, общении и взаимодействии людей.

* Международный день счастья

Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день счастья в 2012 году. Он напоминает о том, что счастье — фундаментальная цель человеческой жизни и важный показатель прогресса общества. В этот день по всему миру организуют акции и благотворительные мероприятия, направленные на поддержку социальных программ, а также поощрение позитивного мышления. Кроме того, 20 марта публикуется Всемирный доклад, где оценивается индекс счастья во всех странах мира.

* Международный день астрологии

Праздник совпадает с днем весеннего равноденствия. Сегодня поклонники астрологии празднуют начало года — считается, что в это время Солнце входит в знак Овна. Хотя ученые не устают опровергать взаимосвязь между расположением звезд в момент рождения человека и его судьбой и характером, интерес к астрологии не угасает уже много столетий. В День астрологии проходят тематические конференции, семинары и лекции, собирающие большое количество участников.

* Международный день без мяса

Эта дата была учреждена в 1985 году по инициативе экологических и зоозащитных организаций. Главная цель дня — привлечь внимание к проблемам животноводства, которое наносит серьезный урон экологии: от вырубки лесов до выбросов парниковых газов.

Активисты призывают хотя бы на один день отказаться от мясных продуктов, чтобы задуматься о гуманном отношении к животным, пользе растительного питания и влиянии пищевых привычек на планету. Во многих странах 20 марта проходят вегетарианские ярмарки, мастер-классы по приготовлению постных блюд и лекции о здоровом образе жизни. Для тех, кто хочет изменить рацион, этот день может стать первым шагом к осознанному потреблению.

Какие праздники отмечаются 20 марта в других странах

Праздник цветения и любования сакурой — Япония. Праздник О-Ханами, или просто Ханами, — это традиция любования цветением сакуры, которая уходит корнями в эпоху Хэйан (VIII–XII века). В этот период аристократия собиралась под цветущими деревьями, наслаждаясь поэзией и музыкой. Современные японцы также придерживаются этого обычая. Цветение сакуры начинается в конце марта и длится всего несколько дней. В японской культуре этот период символизирует мимолетность жизни и красоту момента.

День независимости — Тунис. 20 марта 1956 года был подписан протокол, ознаменовавший окончание французского колониального правления в Тунисе и провозгласивший суверенитет страны. В этом году Тунис отмечает 70-ю годовщину независимости от Франции. По этому случаю проходят торжества, военные парады, культурные и образовательные мероприятия.

День святого Кутберта — Великобритания. Святой Кутберт — один из самых почитаемых святых северной Англии. Он был монахом и епископом Линдисфарна в VII веке и, по преданию, творил чудеса. В этот день проводятся богослужения, многочисленные паломники приходят к могиле святого, чтобы почтить его память.

День предложения руки и сердца — США. Этот неофициальный праздник призван «разгрузить» День святого Валентина и напомнить людям о возможности сделать важный шаг на пути создания семьи.

Религиозные праздники 20 марта

* День памяти преподобного Павла Препростого

Преподобный Павел Препростый, живший в Египте в IV веке, свое прозвище получил за глубокую смиренность, доброту и скромность. В зрелом возрасте Павел женился, но брак оказался несчастливым. Узнав о неверности жены, Павел ушел в пустыню, став учеником преподобного Антония Великого.

Антоний проверял терпение и смирение Павла тяжелым трудом и суровым постом. За многолетний духовный подвиг Господь вознаградил Павла даром прозорливости и изгнания бесов.

* Праздник иконы Божией Матери «Споручница грешных»

Икона Божией Матери «Споручница грешных» особо почитаема в православии. Ее название происходит от старинной надписи: «Аз Споручница грешных к Моему Сыну», что означает «Я поручительница грешных перед Моим Сыном». На иконе Пресвятая Богородица изображена с младенцем, который обеими руками держит ее правую руку. Икона прославилась благодаря множеству исцелений, которые, по преданиям, происходили с молящимися перед ней.

20 марта Русская православная церковь также чтит память • преподобного Емилиана Италийского;

• священномучеников Херсонесских: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора;

• святой мученицы Фотины (Светланы);

• святителя Павла исповедника, епископа Прусиадского. Католическая церковь чтит память: • монаха-отшельника, епископа Кутберта Линдисфарнского;

• Вольфрама Санского (Фонтенельского).

* Ураза-байрам

20 марта в России широко отмечается мусульманский праздник Ид аль-Фитр, широко известный как Ураза-байрам, или праздник разговения. Он знаменует завершение поста в священный месяц Рамадан, приходится на первый день месяца Шавваль и считается одним из главных праздников ислама. В этот день в исламских странах официальный выходной. В России в Ураза-байрам отдыхают жители мусульманских регионов.

История Ураза-байрама восходит к событиям 624 года, когда пророк Мухаммед повелел давать милостыню неимущим. Сегодня это одна из главных традиций праздника, которая называется Закят аль-Фитр. Среди других, не менее важных обычаев — посещение мечети для коллективной молитвы, поздравления друг друга и праздничное застолье.

Народные праздники и приметы 20 марта

* Павел Капельник (Павлов день)

На Руси в этот день чтили память преподобного Павла Препростого, а также святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского. В народной традиции Павел получил приставку «Капельник» — так наши предки называли март. 20 марта было принято подкармливать птиц, возвращавшихся из теплых краев. В честь праздника хозяйки выпекали фигурки из теста в форме жаворонков и раздавали их детям.

* Комоедица

В дни весеннего равноденствия отмечался древний праздник, посвященный пробуждению медведя от зимней спячки и весеннему обновлению в целом. В Комоедицу считалось правильным задобрить косолапого. Хозяйки пекли специальные лепешки или блины. По одной из версий, их называли «комами» (в некоторых толкованиях «ком» означает «медведь»). Угощение для «хозяина леса» оставляли на пнях.

На Комоедицу в честь прихода весны устраивали гулянья с песнями и танцами. На поляне разводили костер — считалось, что перепрыгнув через него, человек очищается и избавляется от всех бед.

Приметы

Сегодня нельзя поднимать чужие предметы с земли — принесешь в дом несчастья.

Если на Комоедицу тепло и солнечно, весна будет ранней и теплой.​

Медведь проснулся и покинул берлогу — заморозков больше не будет.

Если на Павла Капельника днем пасмурно, а ночью стало ясно и похолодало — ожидаются заморозки.

Какие исторические события произошли 20 марта

* 321 год — по указу римского императора Константина I Великого воскресенье стало днем отдыха.

* 1535 год — княгиня Елена Глинская, мать малолетнего Ивана IV (будущего Ивана Грозного), инициировала первую денежную реформу в России.

* 1792 год — французская Национальная ассамблея утвердила использование гильотины в качестве основного орудия казни. Она стала символом Французской революции и использовалась во Франции вплоть до 1981 года.

* 1833 год — вышло в свет первое полное издание романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин».

* 1854 год — в США основана Республиканская партия. Первым президентом-республиканцем был Авраам Линкольн, избранный в 1860 году.

* 1930 год — в Москве создано Высшее аэромеханическое училище на базе аэромеханического факультета МВТУ. Позже его преобразовали в Московский авиационный институт (МАИ).

* 1991 год — четырехлетний сын музыканта Эрика Клэптона выпал из окна квартиры в Нью-Йорке, расположенной на 53-м этаже. В память о сыне артист выпустил знаменитую песню Tears in Heaven («Слезы на небесах»).

* 1992 год — учреждено звание Героя Российской Федерации.

* 1995 год — японская секта «Аум Синрике» (организация запрещена в России) осуществила в токийском метро террористическую атаку с использованием зарина. Погибли 13 человек, а около шести тысяч пострадали.

* 2003 год — началось вторжение США и их союзников в Ирак, так называемая операция «Сво­бо­да Ира­ка».

* 2010 год — в Исландии началось извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль, которое продолжалось несколько дней и частично нарушило авиасообщение в Европе.

Извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии, 24 марта 2010 года

Дни рождения и юбилеи 20 марта

* 43 до н. э. родился Овидий — римский поэт, автор поэм «Метаморфозы» и «Наука любви».

* В 1632 году родился Иван Мазепа — гетман Войска Запорожского, известный своей политической и военной деятельностью на Украине.​

Карл XII и гетман Мазепа после Полтавской битвы (Густав Улоф Седерстрём, 1880 год) riksarkivet.se

* В 1754 году родился Александр Шишков — русский писатель, адмирал и государственный деятель, инициатор издания охранительного цензурного устава 1826 года.

* В 1811 году родился Наполеон II — сын Наполеона Бонапарта. Хотя номинально он считался императором Франции после отречения отца от престола в 1814 году, фактически он никогда не правил.

* В 1828 году родился Генрик Ибсен — норвежский поэт, драматург и публицист, основатель жанра «новой драмы», автор пьес «Кукольный дом», «Пер Гюнт» и «Враг народа».

* В 1915 году родился Святослав Рихтер — выдающийся советский и российский пианист, народный артист СССР.

* В 1925 году родился Дэвид Уоррен — австралийский ученый, который изобрел аварийный бортовой самописец.

* В 1932 году родился Михаил Хергиани — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР, семикратный чемпион СССР, получивший прозвище «Тигр скал».

* В 1976 году родился Честер Беннингтон — американский музыкант, вокалист группы Linkin Park.

Кто отмечает день рождения

* 93 года исполняется Александру Городницкому — российскому поэту, барду и ученому-геофизику.

* 69 лет исполняется Крису Уэджу — американскому режиссеру, продюсеру и аниматору, одному из основателей студии Blue Sky Studios, создателю «Ледникового периода» и других популярных анимационных фильмов.​

* 63 года исполняется Дэвиду Тьюлису — британскому актеру, исполнителю роли профессора Римуса Люпина в фильмах о Гарри Поттере.

* 62 года исполняется Анатолию Журавлеву — российскому актеру, известному ролями в фильмах и сериалах, таких как «Брат», «Марш Турецкого», «Жмурки», «Жуки», «Непослушник».

* 58 лет исполняется Екатерине Стриженовой — телеведущей, известной по программе «Доброе утро» на Первом канале.

* 43 года исполняется Арсению Попову — комику, актеру театра и кино, участнику шоу «Импровизация».

* 42 года исполняется Фернандо Торресу — испанскому футболисту, известному своими выступлениями за «Атлетико Мадрид», «Ливерпуль» и сборную Испании.