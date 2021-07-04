Ричард Брэнсон прокомментировал космическую гонку с Джеффом Безосом

Британский миллиардер Ричард Брэнсон в эфире телеканала CNN прокомментировал космическую гонку с американским миллиардером и основателем Amazon Джеффом Безосом.

«Я был бы очень рад увидеть его [Безоса] полет, я думаю, мы оба желаем друг другу только хорошее. Совершенно неважно, что я стартую на несколько дней раньше», — заявил Брэнсон.

Ранее Ричард Брэнсон заявил, что 11 июля отправится в суборбитальный полет на космическом корабле Unity-22, созданном в его компании Virgin Galactic.

В составе экипажа из шести человек, кроме самого 70-летнего Ричарда Брэнсона, вошли пилоты Дэйв Макей и Майкл Мазуччи, испытатель Сириша Бэндла, бортинженер Колин Беннетт и начальник испытаний Бет Мозес.

Ближайший конкурент Брэнсона в космической гонке, американский миллиардер Джефф Безос планирует отправится в космос со своим братом Марком и 82-летней выпускницей женского американского отряда астронавтов Уолли Фанк только 20 июля.