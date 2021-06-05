Рогозин пожаловался на недостаточное финансирование Роскосмоса

Госкорпорации «Роскосмос» недостаточно финансирования, она будет решать проблемы, привлекая частный капитал. Об этом заявил глава компании Дмитрий Рогозин, пишет ТАСС.

«Мы, я надеюсь, до конца этого года уже введем в тело наших некоторых ведущих организаций акционерный и частный капитал. Потому что у нас проблемы с бюджетным финансированием, и просто ходить и ныть я не готов», — сказал Рогозин.

Глава корпорации добавил, что уже ведет переговоры с несколькими потенциальными спонсорами.

Ранее Рогозин заявил, что «русский Илон Маск» уже родился. Также он назвал идеи главы SpaceX и Tesla Илона Маска о массовых полетах на Марс абсурдом и сказкой. Кроме того, глава компании рассказал, что прокуроры могут сделать «Роскосмосу» «ай-ай-ай», если будут проводиться рискованные исследования, которые не завершатся созданием итоговой продукции.