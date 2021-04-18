СМИ: РФ может вложить до $6 млрд в новую орбитальную станцию до 2030 года

Объем финансирования проекта создания российской независимой орбитальной станции до 2030 года может достигнуть $6 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

«Пока есть только предварительные подсчеты и первые сроки финансирования — до 2030 года», — говорится в сообщении.

Он заявил, что новая станция может стоить в общей сложности $5-6 млрд.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции с 2025 года и приступит к созданию национальной станции. Такое решение было принято 12 апреля, в День космонавтики, в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Строительство МКС началось в 1998 году, первая постоянная экспедиция заработала с 2000 года. Сейчас в космическом проекте участвуют 15 членов, среди которых пять — основные. Это Россия, США, Европейское космическое агентство, Япония и Канада.