SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, сообщается на сайте компании.

Ракета была запущена с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 12:34 по времени Восточного побережья США (19:34 мск).

SpaceX пишет, что во время запуска применялась первая ступень ракеты-носителя, которая до этого использовалась при пяти запусках. Этот элемент Falcon 9 планируется снова вернуть на Землю. Через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме должна плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане. Благодаря этой технологии компания экономит на стоимости очередных запусков носителей.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

В марте SpaceX уже запускала ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink.