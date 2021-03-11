SpaceX запустила ракеты со спутниками для сети Starlink

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с дополнительными 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink, сообщается на сайте компании.

Старт состоялся в 3.13 по времени Восточного побережья США (11.13 мск) с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.

Теперь сотрудники компании собираются вновь вернуть первую ступень носителя на Землю. Она должна будет опуститься на плавучую платформу в Атлантическом океане через несколько минут после старта, дополняет агентство. Благодаря многократному использованию ступеней ракет, SpaceX уменьшает стоимость запусков микроспутников на орбиту.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск прокомментировал взрыв прототипа космического корабля Starship SN10.