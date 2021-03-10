На МКС заделали вторую трещину в российском модуле

Экипаж Международной космической станции (МКС) заделал вторую трещину в российском модуле. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на переговоры.

Космонавт Сергей Рыжиков в промежуточной камере модуля «Звезда» нанес второй слой герметика на трещину, которая спровоцировала утечку воздуха. Трещина находилась около трубопровода системы обеспечения теплового режима.

Ранее сообщалось, что специалисты пока не нашли причину появления трещин на МКС.