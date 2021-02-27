Российские ученые утверждают, что «Спутник V» хорошо справляется с мутациями COVID-19

Российские ученые заявляют, что вакцина «Спутник V» при испытаниях показала хорошую эффективность в защите людей от новых мутаций коронавируса, пишет Reuters.

В прошлом месяце президент Владимир Путин распорядился к 15 марта провести обзор производимых в России вакцин на предмет их эффективности против новых штаммов коронавируса.

«Недавнее исследование, проведенное Центром Гамалея в России, показало, что ревакцинация вакциной Sputnik V очень хорошо работает против новых мутаций коронавируса, включая штаммы COVID-19 из Великобритании и Южной Африки», — рассказал замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов, который руководит группой по созданию препарата.

В беседе с агентством он уточнил, что для ревакцинации используется та же вакцина Sputnik V, основанная на тех же векторах аденовируса. По мнению Логинова, вакцины на основе векторов лучше подходят для будущих ревакцинаций, чем вакцины на основе других платформ.

Ожидается, что результаты испытаний будут опубликованы в ближайшее время.

Ранее власти Москвы рассказали о назальной форме вакцины «Спутник V».