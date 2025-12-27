Размер шрифта
Ученые обнаружили, что для рыб крупные и мелкие морские звезды имеют разный вкус

В КамГУ выяснили, что рыбы по-разному чувствуют вкус больших и мелких морских звезд
Ученые МГУ им. М.В. Ломоносова и Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга обнаружили, что особи морских звезд разного размера, но одного вида, имеют совершенно разный вкус для рыб. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КамГУ.

С 12 сентября по 29 ноября 2025 года на базе Приморского отделения Тропического центра в Нячанге ученые изучали вкусовые предпочтения океанского окуня баррамунди и рыбы кобии — ценных объектов культивирования во Вьетнаме и других странах Индо-Тихоокеанского региона. Также ученые исследовали химическую защищенность морской звезды акантастер.

В результате экспериментов выяснилось, что баррамунди с удовольствием потребляют экстракт крупных особей акантастера. И при этом, отказываются есть экстракт тех же, но мелких морских звезд. Разница в потреблении составила почти 50 раз. Результат стал полной противоположностью данным предыдущих лет. Ранее экстракт крупного акантастера вызывал у баррамунди средние по выраженности отталкивающие реакции – совершенно иной эффект по сравнению с 2023 и 2025 годами.

«Возможно, причина расхождения связана с сезонной динамикой. В предыдущие годы эксперименты выполнялись весной, в апреле-мае, а в 2023 и 2025 годах — осенью, в октябре. Известно, что состав и содержание защитных веществ у морских организмов могут испытывать сезонные изменения», – объяснила доцент кафедры биологии и наук о земле КамГУ им. Витуса Беринга Ольга Исаева.

Для другого хищника – кобии – экстракты большого и малого акантастеров оказались нейтральными. Однако сравнение потребления гранул показало, что вкус у этих экстрактов для кобии все же различается.

Понимание вкусовых предпочтений баррамунди и кобии позволяет разрабатывать более эффективные искусственные корма для этих ценных объектов аквакультуры.

Ранее в России создана навигационная система, работающая без спутников.

