Россиянки с пересаженными органами смогли родить детей

Две пациентки центра имени Шумакова с пересаженными легкими и сердцем смогли выносить и родить детей. Об этом пишет РЕН ТВ.

Ранее считалось, что женщины, которым пересадили органы, не могут родить ребенка. Это объясняется тем, что при беременности может произойти отторжение органов.

«Роды естественные в этом случае возможны. Но и в первом, и во втором случае было кесарево сечение», — приводятся слова заведующей родильным домом филиала ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ» Инги Кокая.

Подчеркивается, что в мире насчитывается не больше нескольких десятков подобных случаев.

Ранее во Франции провели первую в мире пересадку рук и плеча.