Авиарегулятор США проведет расследование из-за взрыва Starship

Федеральное авиационное управление (FAA) США установит причины взрыва прототипа космического корабля Starship компании SpaceX в ходе испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя данного регулирующего органа.

По его словам, в ходе расследования выяснят причину неудачного запуска и возможные пути для повышения безопасности при дальнейшей работе над этой программой.

Представитель управления отметил, что «FAA будет осуществлять надзор за расследованием» неудачной посадки прототипа корабля Starship SN9 компании SpaceX, которая произошла во вторник, 2 февраля.

Ранее стало известно, что во время испытаний в американском штате Техас взорвался прототип космического корабля Starship, предназначенный для полетов на Марс.