Рогозин заявил, что РФ никогда не входила в группу по созданию окололунной станции

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщения СМИ о якобы исключении РФ из группы по созданию окололунной станции Gateway.

В своем Telegram-канале он написал, что «Роскосмос» никогда не входил в такую экспертную группу.

«Как можно быть исключенным из какой-то «лунной группы», если мы туда никогда и не входили?!» — заявил Рогозин.

Он подтвердил, что NASA присылало несколько раз «какие-то документы» и проводило брифинг.

«То, что сейчас пытается сделать NASA по Луне, — это американский проект с ограниченным участием внешних партнеров. Нам это неинтересно. У России есть своя программа исследований Луны», — резюмировал глава госкорпорации.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что Россию отстранили от обсуждения окололунной станции: исключили из рассылки писем и лишили доступа к материалам. Позднее в пресс-службе «Роскосмоса» рассказали, что РФ участвовала онлайн-брифинге NASA по лунной программе, однако все материалы встречи носили открытый характер.