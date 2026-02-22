В Москву вылетел последний вывозной рейс для российских туристов на Кубе

РИА: последний вывозной рейс для туристов РФ вылетел из Варадеро в Москву

В Москву из Варадеро вылетел самолет, который выполняет последний, 11-й вывозной рейс в Россию для туристов на Кубе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рейс FV 6928 из Варадеро летит... Взлет 21 февраля в 20:30 по местному времени (22 февраля в 04:30 мск. — Прим. ред.)», — сообщается на онлайн-табло Шереметьево.

Самолет должен прилететь в российскую столицу в 16:49 мск.

12 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала обстановку на Кубе как крайне сложную. Она пояснила, что энергетическая блокада, осуществляемая США, привела к серьезным затруднениям в организации авиарейсов на остров, выполняемых российскими авиакомпаниями «Россия» и «Северный ветер».

По словам дипломата, «внешние силы» стремятся к эскалации энергетического кризиса на Кубе, рассчитывая вызвать волну общественного недовольства. Представитель МИД заверила, что российские дипломатические ведомства оказывают всестороннюю поддержку российским гражданам, оказавшимся на острове, для их благополучного возвращения домой.

Ранее Лавров раскритиковал заявления США в адрес Кубы и России.