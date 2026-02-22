Макрон попросил Трампа снять санкции с бывшего еврокомиссара

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой снять санкции с ряда европейских граждан. Об этом сообщила газета La Tribune Dimanche.

Макрон попросил снять ограничения с бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоне и судьи Международного уголовного суда (МУС) Николя Гийу.

«Я прошу вас пересмотреть решения вашей администрации и снять санкции, несправедливо введенные против Николя Гийу и Тьерри Бретона», — говорится в письме Макрона.

В отношении Гийу ввели санкции после того, как МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Бретона же обвиняют в попытках подвергнуть цензуре американцев.

До этого Макрон в интервью газете Financial Times заявил, что его американский коллега Дональд Трамп хочет «расчленить ЕС». Он заявил, что действующая администрация США — «открыто анти-европейская», «проявляет презрение» в отношении Евросоюза и «желает его расчленения».

Ранее Макрон прокомментировал слив Трампом их частной переписки.