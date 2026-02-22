Финансист объяснила, что выгоднее: пользоваться одной картой или несколькими

Сейчас у многих россиян в кошельке не одна, а сразу несколько банковских карт. Эта тенденция обусловлена разнообразием финансовых предложений на рынке. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Романченко, доцент кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова.

«Разные карты имеют разные условия, бонусы и возможности. Одни клиенты стремятся оптимизировать расходы и получить максимальный кэшбэк по категориям покупок от оплаты ЖКХ до покупки одежды, а другие пользуются кредитными картами, чтобы получить дополнительный кредитный лимит и отсрочку платежа. В это время даже можно инвестировать и получить дополнительный доход. Но такая стратегия требует аккуратного подхода и системного управления финансами», — объяснила она.

По словам эксперта, использование нескольких карт позволяет распределять траты по категориям, где действует повышенный кэшбэк.

«Например, одна карта может возвращать до 5% за покупки в супермаркетах, другая — в кафе и ресторанах, третья — за онлайн-услуги. Это помогает экономить значительные суммы, особенно если владелец карт тщательно планирует бюджет и расходует деньги целенаправленно. По данным исследования НБКИ за 2024 год, около 35% россиян теперь пользуются более чем двумя банковскими картами, чтобы максимально использовать бонусные программы и льготные условия», — поделилась эксперт.

Кредитные карты — отдельный вариант. Их наличие предоставляет возможность совершать покупки в кредит и пользоваться беспроцентным периодом до 100 дней.

«Это может быть удобно для покрытия непредвиденных трат или для более гибкого управления денежными потоками. Однако платежи по кредиткам требуют дисциплины, иначе можно попасть в долги и платить высокие проценты», — рассказала финансист.

Несмотря на плюсы, несколько карт требуют внимательного и системного контроля.

«Без регулярного мониторинга счетов и платежей легко запутаться, где какой баланс и какие платежи предстоят. Это может привести к забытым комиссиям, просрочкам и негативному влиянию на кредитную историю. Поэтому, если у вас есть карты, которыми вы не пользуетесь и которые не приносят пользы, целесообразно их закрыть, особенно если за них взимается годовая плата. Это освободит вас от лишних трат и упростит контроль финансов», — заявила финансист.

В целом, держать несколько карт выгодно тем, кто готов системно анализировать свои расходы и использовать преимущества каждой карты.

«А тем, кто предпочитает простоту, стоит ограничиться одной-двумя картами с универсальными условиями. Главное не количество, а качество и удобство использования», — резюмировала эксперт.

