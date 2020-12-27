AstraZeneca разработала способ улучшить оксфордскую вакцину от COVID-19

Англо-шведская компания AstraZeneca заявила, что нашла способ для улучшения разработанной совместно с Оксфордским университетом вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Sunday Times.

Исполнительный директор фармкомпании Паскаль Сорио отметил, что новая формула позволит повысить эффективность препарата.

«Мы думаем, что выявили формулу успеха и выяснили, как добиться эффективности, которая после двух доз сравнима с остальными», — подчеркнули Сорио.

Ранее заявлялось, что эффективность вакцины достигает 90% после того, как пациент получал две дозы с интервалом около месяца.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 80,7 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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