Эксперты назвали продукты, снижающие риск сердечного приступа в два раза

Специалисты назвали продукты, снижающие риск сердечного приступа в два раза. Об этом сообщает журнал Focus.

Так, помидоры, оливковое масло и ягоды положительно сказываются на сердце за счет антиоксидантного действия, снижают уровень холестерина ЛПНП и устраняют воспалительные процессы. Авокадо, миндаль и жирная рыба содержат мононенасыщенные жирные кислоты.

Зеленые листовые овощи, в частности, шпинат, мангольд, салат и капуста богаты минералами и витаминами, особенно витамином К, улучшающим функцию сосудов, а цельнозерновые продукты повышают их гибкость.

В чесноке содержится аллицин, который снижает уровень холестерина и кровяное давление и предотвращает появление тромбов. Зеленый чай не дает веществам скапливаться в сосудах и помогает сокращать жировые отложения.

Пользу сердцу также может принести темный шоколад, употребление которого снижает риск кальцификации сосудов на 32%, а риск развития ишемической болезни сердца — на 57%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Перечислены опасные для ужина продукты