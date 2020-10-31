Россия и Казахстан приступили к созданию ракетного комплекса «Байтерек»

Россия и Казахстан приступили к практической реализации проекта по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Роскосмос.

«Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин подписали в субботу в Москве протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек», — говорится в сообщении.

Ранее президентам РФ и Казахстана, Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву, представили проект нового космического комплекса «Байтерек».

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