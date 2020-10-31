Врач рассказал, как долго пациент с коронавирусом опасен для людей

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как долго по времени пациент с коронавирусом представляет опасность для других людей. Об этом он рассказал в интервью НСН.

По его словам, контагиозность (заразность) после заболевания зависит от лечения и от самой формы болезни. Специалист посоветовал носить маски, особенно тем, кто контактирует с другими людьми в течение всего 14-дневного инкубационного периода.

«И второе: помнить, что человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три», — подчеркнул Жемчугов.

Он также напомнил, что при любых простудных симптомах следует пройти ПЦР-тест на COVID-19. Также стоит сделать и тестирование на грипп, поскольку лечение этого заболевания проводится другими способами.

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